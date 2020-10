We are honoring those we have lost to COVID-19 through the longstanding tradition of the Day of the Dead Altar. An altar will be on display at the County Administration Building starting at 5:30 p.m. November 1 -2. If you would like to submit your loved one’s picture to be included on this altar, fill out the form below. Our community has never experienced a loss like this. We are creating a space so we can all continue to process our loss and honor the lives of our loved ones. The deadline to submit your picture is October 29, 2020 at 3 p.m.

Estamos honrando a aquellos que hemos perdido ante COVID-19 a través de la larga tradición del Altar del Día de los Muertos. Se exhibirá un altar en el Edificio de Administración del Condado. Si desea enviar la foto de su ser querido para que sea incluida en este altar, complete el formulario a continuación. Nuestra comunidad nunca ha tenido una pérdida como esta. Estamos creando un espacio para que todos podamos seguir procesando nuestra pérdida y celebrar la vida de nuestros seres queridos. Las fotos tienen que ser enviadas a más tardar el 29 de octubre a las 3 p.m. El altar va estar disponible al público desde las 5:30 pm, el 1-2 de noviembre.